بسبب محمد رمضان وغادة عبدالرازق.. سمية الخشاب تتصدر الترند

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، محركات البحث “غوغل” بسبب ردها على سؤال؛ “ماذا سيفعل الفنان محمد رمضان دون الفنانة سمية الخشاب في عمله الفني خلال السباق الرمضاني 2023؟”، وقالت خلال تصريحات تليفزيونية، “أعتقد أن محمد رمضان هيقدم مسلسل في غاية الروعة في السباق الرمضاني الجديد، وهتابعه، ولو عندي وقت هشوف كل حاجة”.

وأضافت سمية الخشاب، ضاحكة: “محمد رمضان بدون سمية الخشاب، هيضيع، وسعدت بالعمل معه في مسلسل موسى”، مشيرة إلى أن مسلسل “موسى”، عمل في غاية الروعة، وعملت معه دويتو جيد، وهو ممثل طيب.

كما وردت على حقيقة ما يُقال بشأن وجود خلاف بينها وبين الفنانة غادة عبدالرازق، وخاصة أنها كتبت منشورا عبر صفحتها الرسمية على السوشيال ميديا عن معايير الأنوثة، وقالت سمية الخشاب، في تصريحات تليفزيونية، نشرت بوست ولا أقصد غادة عبدالرازق، وهي حلوة في كل الألوان، ويليق عليها كل حاجة وهي حبيبتي، ولا يوجد أي خلاف معها، مضيفة كل الموضوع إن الأكثر أنوثة شيء يحكم فيه الجمهور، ومش كل حد حط عدسات وعمل شعره صبغة سوداء يبقى أكثر أنوثة.