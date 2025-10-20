الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب مخاطرها على الأطفال.. العراق يحظر منصة روبلوكس للألعاب

منذ ساعة واحدة
طفلة تلعب روبلوكس في صورة من أرشيف رويترز

طفلة تلعب روبلوكس في صورة من أرشيف رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت الحكومة العراقية إنها حظرت منصة ألعاب الفيديو (روبلوكس) بسبب مخاوف من إساءة معاملة الأطفال، لتنضم بذلك إلى دول أخرى في اتخاذ إجراءات صارمة ضد العوالم الافتراضية.

وقالت الحكومة في وقت متأخر أمس الأحد 19\10\2025 إن الدافع وراء الحظر هو مخاوف من أن اللعبة تسمح بالتواصل المباشر بين المستخدمين بطرق تعرض الأطفال والمراهقين لمحاولات استغلال أو ابتزاز عبر الانترنت، مضيفة أن محتواها “يتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية”.

ولم ترد شركة (روبلوكس)‭ ‬بعد على طلب من رويترز للتعليق على الحظر. وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها “تحترم القوانين واللوائح في البلدان التي نعمل فيها وتشارك المشرعين المحليين التزامهم تجاه الأطفال”.

وقالت وزارة الاتصالات العراقية إن الحظر في أنحاء البلاد استند إلى دراسة شاملة ورصد ميداني خلص إلى أن “اللعبة تنطوي على عدة مخاطر أمنية واجتماعية وسلوكية”.

وتضع هذه الخطوة العراق بين عدة دول في الشرق الأوسط تشدد على تنظيم الألعاب الإلكترونية والمنصات التفاعلية على الإنترنت بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال ومخاوف أخلاقية. وكانت تركيا حظرت الدخول على روبلوكس في أغسطس آب 2024، مستشهدة أيضا بمخاطر إساءة معاملة الأطفال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

مسرح برودواي
نقابة ممثلي مسرح برودواي: توصلنا إلى اتفاق مبدئي لتجنب الإضراب
لقاء جمع الأمير ويليام وزوجته مع ولي العهد الأردني وزوجته
الأناقة تجمع أميرتي بريطانيا والأردن في لقاء ملكي بقلعة ويندسور
لافتة هوليوود الشهيرة في لوس انجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية
هوليوود تتعامل ببرود مع تهديد ترامب بفرض رسوم على إنتاج الأفلام في الخارج

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
المبعوث الأميركي توم باراك
الفرصة الأخيرة لبيروت.. باراك يحذّر من "مواجهة كبرى" إذا لم يُنزع سلاح حزب الله