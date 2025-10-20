بسبب مخاطرها على الأطفال.. العراق يحظر منصة روبلوكس للألعاب

قالت الحكومة العراقية إنها حظرت منصة ألعاب الفيديو (روبلوكس) بسبب مخاوف من إساءة معاملة الأطفال، لتنضم بذلك إلى دول أخرى في اتخاذ إجراءات صارمة ضد العوالم الافتراضية.

وقالت الحكومة في وقت متأخر أمس الأحد 19\10\2025 إن الدافع وراء الحظر هو مخاوف من أن اللعبة تسمح بالتواصل المباشر بين المستخدمين بطرق تعرض الأطفال والمراهقين لمحاولات استغلال أو ابتزاز عبر الانترنت، مضيفة أن محتواها “يتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية”.

ولم ترد شركة (روبلوكس)‭ ‬بعد على طلب من رويترز للتعليق على الحظر. وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها “تحترم القوانين واللوائح في البلدان التي نعمل فيها وتشارك المشرعين المحليين التزامهم تجاه الأطفال”.

وقالت وزارة الاتصالات العراقية إن الحظر في أنحاء البلاد استند إلى دراسة شاملة ورصد ميداني خلص إلى أن “اللعبة تنطوي على عدة مخاطر أمنية واجتماعية وسلوكية”.

وتضع هذه الخطوة العراق بين عدة دول في الشرق الأوسط تشدد على تنظيم الألعاب الإلكترونية والمنصات التفاعلية على الإنترنت بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال ومخاوف أخلاقية. وكانت تركيا حظرت الدخول على روبلوكس في أغسطس آب 2024، مستشهدة أيضا بمخاطر إساءة معاملة الأطفال.