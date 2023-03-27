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بسبب مخاطره.. دولة أوروبية تعتزم حظر "غاز الضحك"

منذ 39 دقيقة
عبوات غاز الضحك

عبوات غاز الضحك

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تعتزم الحكومة البريطانية قريباً إعلان حظر على استخدام غاز الضحك، واسمه العلمي ” أكسيد النيتروجين”، بسبب الأضرار الصحية والاجتماعية التي باتت تظهر بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الإسكان والمجتمعات المحلية مايكل غوف لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية الأحد “أي شخص أتيحت له الفرصة للسير في حدائق مدننا الكبيرة قد رأى هذه العلب الفضية الصغيرة”.

وأضاف الوزير أن المستخدمين “لا يكتفون بتخريب الأماكن العامة فحسب، بل يتناولون أيضاً مادة يمكن أن يكون لها تأثير نفسي وعصبي وتساهم في السلوك المعادي للمجتمع”.

وتسعى الحكومة إلى جعل بيع هذه العبوات مسموحا فقط “للأغراض المناسبة”.

ويستخدم أكسيد النيتروجين في الأساس من المجتمع الطبي كمخدر، وأيضاً في شفاطات المطبخ.

في نوفمبر، حذر مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان من زيادة “مقلقة” في الاستخدام الترفيهي لأكسيد النيتروجين في مناطق معينة من أوروبا.

هذه الشعبية المتزايدة، خصوصاً بين الشباب، مردها بشكل رئيسي إلى توفر هذه المادة بسهولة وسعرها المنخفض.

ويُعرف هذا الغاز بآثاره النفسية على المدى القصير، بعد ثلاث إلى أربع دقائق من استنشاقه.

في هولندا، حُظرت حيازة وبيع أكسيد النيتروجين منذ الأول من يناير.

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