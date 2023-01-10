بسبب معجب.. شذى حسون تتصدر الترند

تصدرت الفنانة شذى حسون ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان شاهدها أحد المعجبين فى العراق وركع على ركبتيه وقبل قدمها وهو يبكي، قائلا: “أخيرا قابلتها”.

وكانت قد كشفت المطربة شذى حسون عن سبب ابتعادها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، وقالت في تصريحات تلفزيونية: “ابتعادي عن الغناء والفن الفترة الماضية هو تقصير مني لذلك سأتزوج الفن خلال تلك الفترة”.

وذكرت: “أحب الأناقة والشوبينغ وأنا أختار ملابسي بنفسي”، أضافت: “لم أتزوج بعد وفي حالة زواجي أو مروري بتجربة عاطفية وقتها سأعلن”.

شذى حسون من أب عراقي وأم مغربية ولديها شقيق أصغر منها يدعى وائل ودرست “آداب إنجليزي” في الدار البيضاء ثم سافرت إلى فرنسا للحصول على الماجستير والدكتوراه.

وتعد شذى حسون أول سيدة تفوز بالنسخة العربية من برنامج اكتشاف المواهب الشهير ” ستار أكاديمي” وصدر أول ألبوم غنائي لها في عام 2011 بعنوان “وجه ثاني”.