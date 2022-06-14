بسبب موجة الحر.. مركز الأرصاد الأميركي يحذر 100 مليون شخص

حذر مركز الأرصاد الأميركي نحو 100 مليون شخص في المناطق الشرقية للولايات المتحدة، من الخروج من منازلهم مع تعرض البلاد لارتفاع كبير في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وقال المركز يوم الاثنين إن 107.5 مليون شخص سيتأثرون بالحرارة الزائدة حتى يوم الأربعاء، مع انتقال موجة الحر التي سجلت في الغرب والجنوب الغربي وفي دنفر خلال عطلة نهاية الأسبوع شرقا إلى أجزاء من ساحل خليج المكسيك والغرب الأوسط وستمتد إلى البحيرات العظمى وولايتي نورث وساوث كارولاينا.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى حوالي 38 درجة مئوية في بعض المناطق مصحوبة برطوبة عالية قد تجعلها تقترب من 43 درجة مئوية.

وأعلنت العديد من البلديات عن خطط لفتح مراكز تبري، بما في ذلك في شيكاغو، حيث بدأ المسؤولون في إبلاغ بالأماكن المخصصة لذلك.

وفي مقاطعة مكلنبورغ بولاية نورث كارولاينا، تم افتتاح محطات تبريد وتنظيم رحلات نقل مجانية إلى بعض المواقع.

وفي مينيابوليس عاصمة مينيسوتا، قررت 14 مدرسة إبقاء الطلاب في منازلهم والتعلم عن بعد يوم الثلاثاء.