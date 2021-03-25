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بسبب هاري وميغان ... شركة باباراتزي تعلن إفلاسها

25 - مارس - 2021
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

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تقدمت ”Splash News & Picture“ (وكالة الباباراتزي) الشهيرة في هوليوود بطلب إفلاس لمحكمة ولاية نيفادا بعد صراع قانوني مع دوقي ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

ونشب الصراع القانوني بين الوكالة من جهة، والأمير هاري وزوجته من جهة أخرى، جراء نشر الوكالة صورا لطفلهما آرتشي أثناء وجودهما في كندا، وكانت التسوية معهما سببا رئيسا في إشهار إفلاسها.

وقالت رئيسة الوكالة، إيما كرزون، إن جائحة كورونا أدت لتراجع عمل الوكالة بسبب قلة ظهور المشاهير في الأماكن العامة في أثناء فترات الإغلاق والحجر الصحي.

وأضافت ”لكن ما أدى إلى إعلان الإفلاس هو القضية التي رفعها الأمير هاري وزوجته لمقاضاة الوكالة بعد التقاط صور طفلهما الأول آرتشي وهو بصحبة والدته ميغان أثناء نزهة بجزيرة فانكوفر الكندية، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهما“.

وأكدت كرزون أنهم بالفعل خسروا قضية انتهاك الخصوصية التي قدمها الأمير وزوجته في الولايات المتحدة؛ ما ترتب عليها أتعاب محاماة وتسوية باهظة لن تتمكن الوكالة من تحملها؛ وهذا الأمر سيكون عبئا كبيرا على موارد الوكالة.

وقالت ”ليس لدينا أدنى استعداد -الآن- أن نخسر الدعوى الأخرى التي أقيمت ضدنا من قبل الأمير هاري وميغان في المملكة المتحدة“.

يشار إلى أن ميغان والأمير هاري رفعا العديد من الدعاوى القضائية ضد وسائل إعلام عام 2020، خاصة بعد تركهما القصر الملكي وتنازلهما عن أدوارهما الملكية بحثا عن حياة أكثر خصوصية، وحتى ذلك الحين فاز الزوجان بثلاث دعاوى قضائية ضد وسائل إعلام، منها وكالة باباراتزي.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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