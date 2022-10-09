بسبب هطول الأمطار.. توقف سباق فورمولا 1 في اليابان

توقف سباق جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الأحد بسبب هطول الأمطار.

وانطلق السباق وسط هطول الأمطار وشهد خروج الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري في اللفة الأولى بعد فقدان السيطرة على سيارته.

كما خرج ألكسندر ألبون سائق وليامز بسبب مشكلة في سيارته.

وكاد الفرنسي بيير جاسلي، الذي سينتقل إلى ألبين في الموسم المقبل، أن يخرج مبكرا عندما فوجئ بحطام سيارة ساينز على سيارة فريقه ألفا تاوري في ظل الرؤية السيئة للغاية.

وقرر المراقبون إنزال سيارة الأمان إلى الحلبة قبل نهاية اللفة الأولى قبل أن يقرروا إيقاف السباق.

ويحتاج ماكس فرستابن إلى إنهاء السباق متفوقا بفارق 112 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليحرز لقبه الثاني على التوالي، كما يستطيع فريقه رد بول حسم بطولة الصانعين.