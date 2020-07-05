بسبب وفاة رجاء الجداوي.. سعد لمجرد يؤجل طرح أغنية “عدّى الكلام”

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قرر الفنان المغربي سعد لمجرد، تأجيل طرح أغنيته الجديدة ”عدّى الكلام“، ”احترامًا لروح“ الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب ”لمجرد“ عبر خاصية الستوري عبر حسابه على ”إنستغرام“:“احترامًا لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، سيتم تأجيل طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبًا بالموعد، اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوي واجعل مثواها الجنّة“.

وتُعد ”عدّى الكلام“ أول أغنية يقدمها الفنان المغربي باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ”توما“.

وصور ”لمجرد“ فيديو كليب هذه الأغنية في سيرك شهير في باريس على مدار يومين، وتضمنت مشاهد أكشن، وألعاب سيرك متنوعة، بالتعاون مع المخرج حكيم غراب وهو فرنسي من أصول عربية.

ونشر لمجرد قبل فترة ”البرومو“ الخاص بأغنيته الجديدة، وهو فيديو مدته 21 ثانية ظهر فيه بزي السيرك مع إضافة موسيقى من الأغنية، التي كان من المفترض أن يتم إطلاقها، اليوم الأحد، لجمهوره ومتابعيه في الوطن العربي والعالم.

وتوفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوى، صباح الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد معاناة استمرت أكثر من 43 يومً جراء إصابتها بفيروس كورونا ،

وكانت حالة الفنانة رجاء الجداوى تدهورت مؤخرا وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى ، حيث تواجدت لمدة 43 يوما فى العزل الصحى في محافظة الإسماعيلية

وكانت صحة الممثلة تردت في الآونة الأخيرة، كما تضاربت الأنباء بشأن الحالة الصحية للجداوي، حيث ذكرت تقارير أنها دخلت في حالة غيبوبة، في أفادت تقارير أخرى بأنها لا تزال في حال الخطر وصحتها تدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية.