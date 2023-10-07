بسنت شوقي صعيدية في مسلسل "العودة"

تعيش الفنانة بسنت شوقي حاليًا حالة من الانتعاش الفني، حيث يعرض لها حاليًا مسلسل “نصي الثاني” عبر شاهد، كما تعاقدت على المشاركة في مسلسل “العودة” لمحمد فراج، وتقدم خلاله شخصية صعيدية وهي رئيس الوحدة المحلية.

ويناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل بين مدينتى الأقصر والقاهرة.

يشارك فى بطولة المسلسل بجانب شريف سلامة كل من تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم، عصام السقا، شاهيستا سعد، ولاء الشريف، أحمد والى وعدد آخر من الفنانين، العمل من إخراج أحمد حسن.