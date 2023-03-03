بشكل رسمي.. القضاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب الى حكيمي

لاتزال ازمة لاعب باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي في طليعة الاخبار العالمية المتداولة، بعد الكشف عن حادثة هزت الاوساط الرياضية بعد ازمة الفنان سعد المجرد بحيث وجهة تهمة الاغتصاب الى حكيمي، في حين أعلن الادعاء الفرنسي عن توجيه التهمة اليه، اليوم الجمعة 3\3\2023.

في التفاصيل، وجه مكتب المدعي العام الفرنسي، تهمة الاغتصاب إلى مدافع نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وقالت الوكالة، الجمعة، إن مكتب المدعي العام، كشف لها، عن توجيه تهمة الاغتصاب إلى مدافع نادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي.

هذا وقال مكتب نيابة نانتير القريب من باريس الجمعة إن أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان يخضع لتحقيق جنائي في فرنسا بعد اتهامه بالاغتصاب.

وأضاف مكتب النيابة أن حكيمي وضع تحت راقبة الشرطة ومُنع من الاتصال بالضحية.

كما نقلت عن مصدر مطلع على القضية القول، إن مكتب المدعي العام في نانتير وهي الضاحية الغربية للعاصمة باريس، فتح تحقيقا في قضية اغتصاب بحق اللاعب.

جاء ذلك بعدما تقدّمت شابة ببلاغ رسمي للسلطات ضد اللاعب الاثنين الماضي، بتهمة اغتصابها في منزله حينما كانت عائلته بإجازة.

وذهبت الشابة إلى مركز الشرطة نهاية هذا الأسبوع، وأبلغت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل نجم المنتخب المغربي، وفق وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أنه ومنذ نشر الخبر، لم يصدر عن اللاعب الدولي، ولا النادي أي تعليق رسمي بشأن المزاعم.

غير أن صحيفة ماركا الإسبانية، قالت الثلاثاء، إن المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جرمان الفرنسي “واثق من براءته وينفي تهمة الاغتصاب”.

بينما حذفت زوجة حكيمي الممثلة الإسبانية هبة عبوك مجموعة من صورها معه، بعد انتشار تفاصيل الواقعة.

ورغم ذلك لم تتحدث عبوك حتى الآن، كما لم يتبين ما إذا كانت ترغب بالابتعاد عنه، أو أنها فعلاً بدأت إجراءات الانفصال.