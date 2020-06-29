بشكل رسمي.. برشلونة يعلن عن صفقة انتقال نجمه إلى يوفنتوس ويكشف قيمتها

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لانتقال نجمه البرازيلي آرثر ميلو إلى صفوف “السيدة العجوز” مقابل 72 مليون يورو.

وذكر بيان النادي الكتالوني، أن نجمه البرازيلي البالغ 23 عاما سينتقل إلى صفوف متصدر الدوري الإيطالي بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات.

وانضم ميلو إلى صفوف برشلونة صيف عام 2018 قادما من غريميو البرازيلي.

وسجل النجم البرازيلي 4 أهداف خلال 72 مباراة خاضها بقميص برشلونة في مختلف البطولات منها 48 مباراة في الدوري و10 مباريات في كأس إسبانيا و13 مباراة في دوري الأبطال ومباراة واحدة في كأس السوبر الإسباني، وحقق مع الفريق بطولة الدوري وكأس السوبر الإسباني موسم 2018-2019.

👋 اتفاق بشأن انضمام @Miralem_Pjanic إلى #برشلونة مقابل 60 مليون يورو + 5 ملايين كمتغيرات، وذلك بموجب عقد مدته 4 مواسم وبشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو. اللاعب البوسني سيظل في صفوف ناديه الحالي يوفنتوس حتى نهاية المنافسات الرسمية لموسم 2019-2020. 💙❤️ #PjanicCuler pic.twitter.com/5VsGxQs5C7 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 29, 2020

كما أعلن برشلونة توصله لاتفاق مع يوفنتوس لضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم “السيدة العجوز” البالغ 30 عاما بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة لـ5 ملايين يورو كمتغيرات بعقد لأربعة أعوام وبشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.