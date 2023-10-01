بشكل مفاجئ.. رحيل نجل الفنان سامي العدل "بنفس مرض والده"

أعلنت ابنة الفنان المصري الراحل سامي العدل، بشكل مفاجئ، عن وفاة شقيقها أحمد العدل، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح السبت.

ورحل المخرج الشاب بعدما أصيب بجلطة مفاجئة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، وهو نفس المرض الذي أودى بحياة والده الفنان الراحل سامي العدل قبل 8 سنوات، فيما تم تشييع الجنازة أمس السبت من مسجد الفاروق في المعادي جنوب القاهرة.

وكتبت رشا، في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل”.

وأضافت: “رجاءً الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

أصيب بكورونا سابقًا

من جهتها، قالت المنتجة المنفذة إسراء العدل، إنّ سبب وفاة أحمد سامي العدل لا يزال غامضًا، لافتة إلى أنه عانى من تجلطات على الرئة، مبينة أنه قد يكون أُصيب بفيروس “كورونا” في الفترة الماضية، مؤكدة أنها لا تعلم سبب إصابته بتلك التجلطات، وفق ما نقل موقع “القاهرة 24”.

وأضافت: “تفاجأنا من نقله للمستشفى، أمس، بعدما اشتد عليه المرض””.

يذكر أن الفنان سامي العدل توفي في 10 تموز/ يوليو عام 2015، عن عمر ناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.