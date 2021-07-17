بشكل مميز ومختلف.. الكشف عن الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا

كشف موقع رياضي بريطاني عن الشكل الجديد للكرة التي ستلعب بها مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهي من تصميم شركة أديداس الألمانية حيث تحمل شكلا مميزا ومختلفًا، وتعد هذه أول كرة بيضاء في دوري أبطال أوروبا.

كشف شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، الجمعة عن تصميم الكرة التي ستلعب بها منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونزليغ” خلال الموسم المقبل.

ونشرت الشبكة صورا لتصميم كرة دوري الأبطال، التي تميزت بنجوم متداخلة بعدة ألوان (الأحمر والأسود والأصفر)، مع شعاري البطولة والشركة المصنعة.

يذكر أن قرعة دور المجموعات ستقام يوم الخميس في الـ26 من أغسطس المقبل، في حين تجري قرعة دور الـ16 في 13 ديسمبر، على أن تسحب قرعة الدورين، ربع ونصف النهائي، في الـ18 من مارس.

ومن المتوقع أن تكشف شركة Adidas، عن كرة جديدة لمرحلة ما بعد دور المجموعات وهي مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، بداية من الدور ثمن النهائي ، كما يحدث في كل موسم.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الـ28 من مايو 2022 على ملعب مدينة بطرسبورغ الروسية.

