بصاروخية قاتلة.. برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو ودي

تمكن برشلونة من تحقيق فوز مهم على غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة التحضيرية التي أُقيمت في أمريكا، الأحد، بهدف نظيف للوافد البرازيلي الجديد، رافينيا.

وسيطر برشلونة بشكل شبه تام على مجريات شوط المباراة الأول وترجم سيطرته إلى هدف رائع في الزاوية 90 سجله رافينيا عند الدقيقة 27 بعد تمريرة بالخطأ من مدافع ريال مدريد، ميليتاو.

WHAT A GOAL RAPHINA !!!🔥🔥🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/lNXYcRbUSf — Baggio 🇮🇶 (@BaggioM10) July 24, 2022

وأجرى مدربا الفريقين تبديلات عدة بين شوطي المباراة، لتنتقل السيطرة لـ”الفريق الملكي” في شوط المباراة الثاني الذي كان في أوله ريال مدريد قريبا من تسجيل التعادل.

ومع مضي الدقائق عادت خطورة برشلونة لتظهر من جديد وشكل الفريق الكتالوني أكثر من 4 فرص محققة للتسجيل عبر الفرنسي عثمان ديمبيلي والوافد الجديد الإيفواري فرانك كيسيه، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حرم الفريق الكتالوني من تسجيل حصيلة أكبر من الأهداف.

وشهدت المباراة مشاركة النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي من جانب برشلونة لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه ليغادر بين شوطي المواجهة، في حين شارك كل من الألماني أنتونيو روديغر والفرنسي أوريلين تشواميني، مع ريال مدريد في أول كلاسيكو لهما.