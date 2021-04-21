بصورة مفاجئة… “تشيلسي” يتفاعل مع مسلسل “نسل الأغراب”

وصلت أصداء مشاهد مسلسل “نسل الأغراب” إلى العالمية، بعدما تداولها نادي تشيلسي الإنكليزي عبر صفحته على السوشيال ميديا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنكليزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي، 4 صور مجمعة للفنان أحمد السقا، كتب عليها: “حكيم.. زياش.. حكيم زياش.. زياش حكيم”، مرفقة بتعليق: “الساحر حكيم”.

وجاء الكوميكس الشهير من مسلسل “نسل الأغراب” على غرار المشهد الشهير الذي جمع بين الفنان أمير كراراة وأحمد السقا، بعدما حاول الأخير استفزازه بذكر اسم ابنه وزوجته السابقة، قائلا: “جليلة.. حمزة.. جليلة حمزة.. حمزة جليلة”.

يأتي سر اختيار تشيلسي لصورة “عساف الغريب” من أجل الاحتفاء بتألق اللاعب المغربي حكيم زياش مع النادي وذلك بعد أن قاد فريقه للفوز على مانشيستر سيتي بهدف وحيد في الدقيقة 55 من زمن المباراة ليصعد الفريق للمباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، وذلك بحسب “سبوتنيك”.