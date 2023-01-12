بطاقة حمراء.. طرد جواو فيلكس في ظهوره الأول مع نادي تشيلسي

مر جواو فيلكس بليلة كارثية في مشاركته الأولى مع تشيلسي بعد طرده في خسارة فريقه 2-1 أمام مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليزيد الضغط على المدرب جراهام بوتر (الخميس 12-1-2023).

وبدا المهاجم البرتغالي في حالة جيدة بعد يوم من إكمال انتقاله على سبيل الإعارة إلى تشيلسي قادما من أتليتيكو مدريد، لكنه حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 58 بسبب تدخل عنيف على المدافع كيني تيتي عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

واستغل فولهام النقص العددي في صفوف منافسه عندما منحه المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس، الذي شارك في ظل إيقاف المهاجم ألكسندر ميتروفيتش، التقدم بضربة رأس في الدقيقة 73.

وكان ويليان وضع فريق المدرب ماركو سيلفا في المقدمة أمام فريقه السابق بتسديدة غيرت اتجاهها، لكن المدافع كاليدو كوليبالي أدرك التعادل لتشيلسي من مدى قريب في بداية الشوط الثاني.

وأهدر كاي هافرتس فرصة إدراك التعادل لتشيلسي قرب النهاية إذ أنقذ بيرند لينو حارس فولهام محاولته ليحقق فريق المدرب سيلفا فوزه الأول على تشيلسي في الدوري في 17 عاما.

وقفز فولهام فوق ليفربول إلى المركز السادس وله 31 نقطة من 19 مباراة.

ويحتل تشيلسي، الذي تلقى الهزيمة الثامنة في الدوري هذا الموسم والثالثة على التوالي بجميع المسابقات، المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

وأبلغ بوتر شبكة بي.تي سبورت “بدأنا بشكل جيد، واتيحت لنا فرصة للتسجيل لكن الأخطاء تسببت في هدف فولهام. رد فعلنا كان جيدا ثم جاء الطرد ليغير المباراة وجعلها أكثر صعوبة علينا”.

وأضاف “كان يمكننا تفادي الهدف لكن هذا كلفنا الكثير”.

ووصف بوتر تدخل فيلكس على تيتي بأنه “عرقلة مهاجم”.

وكان سيلفا مدرب فولهام سعيدا بمرونة فريقه.

وقال “سعيد بالنتيجة وبالأداء في الشوط الأول، الأداء لم يكن جيدا في الشوط الثاني.

“الأمر الجيد هو تحقيق الفوز كمجموعة ورغم الأداء غير الجيد في الشوط الثاني نجحنا في تحقيق الفوز أمام فريق كبير حتى لو كان يمر بفترة سيئة”.

* تألق فيلكس

وخسر تشيلسي 4-صفر أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد، لكنه بدأ المباراة أمام فولهام بشكل جيد بقيادة فيلكس.

وانطلق المهاجم البرتغالي في الناحية اليسرى ومرر الكرة إلى لويس هول لكن لينو أبعد تسديدته.

وسدد فيلكس مرتين على المرمى لكن فولهام انتزع التقدم بعد هفوة من دفاع تشيلسي، حيث فقد هول الكرة ليسددها ويليان وتصطدم في تريفور تشالوباه إلى داخل المرمى.

ورد تشيلسي سريعا بعد الاستراحة عندما تابع كاليدو تسديدة ميسون ماونت المرتدة من لينو.

وخرج دينيس زكريا لاعب وسط تشيلسي للإصابة ثم طُرد فيلكس بعد تدخل عنيف على تيتي.

وسيغيب فيلكس عن ثلاث مباريات في الدوري أمام كريستال بالاس وليفربول وفولهام.