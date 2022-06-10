بطرق بسيطة.. هكذا يمكنك إعادة تدوير الملابس والأحذية القديمة

يمتلك الكثير منا العديد من الملابس والأحذية القديمة البالية، والتي قد يتخلص منها البعض بإلقائها في القمامة، مما يتسبب في زيادة تلوث البيئة، ولتجنب هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، حيل ذكية لإعادة تدوير الملابس والأحذية القديمة، وفقاً لما ذكره موقع ” savethestudent”.

تجديد الحذاء القديم:

إذا كان لديكِ حذاء قديم يمكن تجديده وإعادة تدويره من خلال إحضار كمية مناسبة من البرونز أو أي مادة لامعة على حسب الرغبة وغراء وقماش ثم إضافة طبقة إضافية من الغراء على أعلى الحذاء ثم إضافة المادة اللامعة او أي شيء تريديه.

تحويل القميص إلى تيشرت:

يمكن تحويل القميص القديم إلى “تيشرت”، من خلال قص الأكمام للحصول على “تيشرت” صيفي بحمالات.

ملابس شتوية قديمة:

يمكن تحويل الملابس الشتوية القديمة إلى أغطية وسائد من خلال نزع الأزرار وخياطه القميص بالكامل.

تحويل سروال الجينز إلى شورت:

يمكن تحويل السروال الجينز القديم إلى “شورت” صيفي قصير من خلال قص الأرجل حسب الطول المفضل.

تحويل القميص الفضفاض إلى فستان:

إذا كان لديكِ قميص واسع يمكن تحويله لفستان قصير من خلال نزع الأزرار وخياطته وارتدائه في المنزل أو عند الخروج من البيت.

كذلك، يمكن خياطة البلوزة من جهةٍ واحدة، ثمَّ الجزء الأمامي والخلفي منها إلى فتحاتٍ صغيرة، ثمَّ قص الجهة العلوية منها على شكلِ مقبض للحقيبة واستخدامها لجلب الأغراض من البقالة.

قص السترة الصوفية على شكلِ مربعٍ، ثمَّ خياطته حتى تصبح وسادة.

قص السترة الصوفية على شكلِ قفّازاتٍ على قياس يد الشخص، ثمَّ خياطتها للحصول على قفّازاتٍ دافئة.

خياطة القميص الرجالي إلى فستان نسائي.

قص مجموعةٍ من القمصان والبلايز القديمة إلى شرائط، وخياطتها معاً للحصول على سجادة.

قص سترةٍ صوفية من الأسفل، وتخييطها بحيث تُصبح تنورةً قصيرة.