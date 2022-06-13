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بطرق سهلة.. هكذا يمكنك صنع العطور في المنزل!

منذ 10 ساعات
عطر - تعبيرية

عطر - تعبيرية

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يعتبر العطر من الأشياء الرائعة التي تجعل أي شخص يشعر بالانتعاش، سواء كان له رائحة قوية مركزة أم خفيفة ناعمة، والكثيرون يحبون أنواع معينة من العطر دون غيرها، ويشترونها بأسعار باهظة، وماركات عالمية الصنع، فيما تعتبر العطور لدى كثر من أفضل الهدايا التي تهدى في المناسيات.

وقد يريد البعض تجربة أنواع مختلفة وجديدة، على سبيل التغيير، وقد تكون بروائح عطرية من الزهور.

وهنا يمكن أن تصنع البرفان الخاص بك، بشكل احترافي وبنصائح بسيطة، وفقاً لموقع”ugaoo”:

فوائد صنع العطور المنزلية:
أنها تحسن المزاج وتعزز الثقة بالنفس، وتعزز الصحة والجاذبية، وتنشط الذكريات، وتعالج الصداع والأرق كما أنها توفر المال مما يمكن صنعه بمبلغ ليس كبير، ويمكن تجنب الكيماويات الضارة، وتخصيص العطر وزيادة قوته متى أردت ذلك، ويكون مثالي لأصحاب البشرة الحساسة.

بعض العطور التي يمكن تحويلها لتناسب الذوق:
اللافندر، والمسك، وزهر البرتقال وخشب الأرز “للاسترخاء”.

روائح الحمضيات مثل البرتقال والليمون “للانتعاش”.

الجريب فروت والزنجبيل “للشعور بالحرية”.

الورد والليمون والخزامى “للرومانسية”.

النعناع واكليل الجبل والليمون والمريمية “للإشراق”.

لافندر، قرنفل، جوز الطيب “لرائحة غنية”.

وصفة لصناعة عطر مثالي:
المكونات لصنع العطر:

2 ملعقة كبيرة زيت ناقل مثل اللوز الحلو، أو جوز الهند أو زيت الجوجوبا

6 ملاعق كبيرة كحول 100

2.5 ملعقة كبيرة ماء معبأ

30 قطرة من الزيوت الأساسية

فلتر قهوة

قمع صغير

زجاجتان نظيفتان من الزجاج الغامق مع غطاء محكم

الطريقة
ضع الزيت الناقل سواء اللوز الحلو، أو جوز الهند أو الجوجوبا في الزجاجة التي تختارها، وأضف الزيوت الأساسية واملاء الكحول.

قم بتأمين الغطاء واتركه لمدة 48 ساعة، وكلما تركت أكثر زادت قوتها لفترة أطول

ويمكن بعد ذلك إضافة المياه المعبأة

انقل العطر إلى زجاجة أخرى باستخدام مرشح القهوة

استمتع بوضع العطر الجديد وبرائحته الجذابة.

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