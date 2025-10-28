بطريقة ساخرة.. هكذا علقت نسرين أمين على صورة أحمد عز ومونيكا بيلوتشي

بعد الضجة الكبيرة التي حصلت عقب نشر النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، صورة لها تجمعها مع أحمد عز والتي شكلت مفاجأة للجمهور العربي.

تفاعلت الفنانة نسرين أمين بطريقتها الخاصة مع الصورة التي جمعت النجم أحمد عز بالنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي من كواليس فيلم The Seven Dogs، المقرر عرضه خلال عام 2026.

وجاء رد نسرين أمين على الصورة بطابع ساخر، حيث أعادت نشرها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، وأرفقتها بصورة قديمة لها مع أحمد عز من كواليس فيلم “ولاد رزق”، الذي شاركت فيه بدور “حنان” زوجة عز، وعلّقت قائلة: “حنان بنت الحاج حسين تم استبدالها بـ مونيكا بيلوتشي”ولقي المنشور تفاعلاً واسعاً من جمهور نسرين، الذين أشادوا بخفة ظلها وتعليقها المرح على الموقف.

فيلم “The Seven Dogs”يعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، حيث يعد الأضخم ميزانية في ‏تاريخ السينما العربية، حيث تبلغ ميزانيته 40 مليون دولار، ويجمع عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والعالميين أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد عز ومونيكا بيلوتشي، ومن قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal.