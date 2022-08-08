بطل أوروبا الأسبق يبدي اهتمامه بضم لاعب عربي

أفادت تقارير صحفية بأن الجزائري “سعيد بن رحمة”، لاعب وست هام يونايتد الإنكليزي، بات على أعتاب مغادرة ناديه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزو رومانو” كشف، في وقت سابق، أن إدارة وست هام تخطط لبيع بن رحمة خلال الأيام المقبلة، في ظل عدم الاقتناع التام من الاسكتلندي “ديفيد مويس” مدرب الفريق بإمكانياته.

ولفتت صحيفة “الغارديان” الإنكليزية، في تقرير لها، أن نادي “نوتنجهام فورست” الإنكليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع بن رحمة، في ظل حاجة الفريق للاعبين هجوميين، خاصة بعد الخسارة 0-2 في أولى مبارياته بالدوري الإنكليزي الممتاز “بريميرليج” ضد نيوكاسل يونايتد.

وفشل نوتنجهام فورست، بطل دوري أبطال أوروبا الأسبق مرتين عامي 1979 و1980، والذي عاد حديثا إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، في تسديد أي كرة على المرمى خلال لقاء نيوكاسل، مما يترجم حاجته للاعبين في الخط الأمامي.

في السياق نفسه، شدّد التقرير على أن بن رحمة، الذي يتقاضى 58 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في وست هام، لن يمثل راتبه عائقاً لإدارة ملعب سيتي جراوند، بالإضافة إلى أن وجود “جيسي لينجارد” زميل بن رحمة السابق في وست هام سيمثل عنصراً إضافياً في إمكانية إتمام الصفقة، وفق التقرير.

وكان بن رحمة شارك في مواجهة فريقه الأولى في الدوري هذا الموسم ضد مانشستر سيتي الأحد منذ الدقيقة 57 وحتى النهاية، وحصل على تقييم ضعيف بلغ 5.9 من 10 بحسب موقع “هوسكورد” الشهير للإحصائيات.