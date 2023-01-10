بطولة أديليد.. كريتشيكوفا تستعيد قوتها وبداية مظفرة لكينين

نفضت باربورا كريتشيكوفا بطلة فرنسا المفتوحة السابقة الغبار عن بدايتها المتعثرة لموسم 2023 في الجولة الافتتاحية لبطولة أديليد الدولية 2 اليوم الثلاثاء لتفوز 6-2 و7-6 على الأمريكية اليسون ريسك.

وكانت اللاعبة التشيكية البالغة من العمر 27 عاما، والتي بلغت دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، واحدة من أفضل اللاعبات في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في نهاية الموسم الماضي بعد عودتها من إصابة في المرفق.

ومن الواضح أن المصنفة الثانية على العالم سابقا لم تكن في أفضل حالاتها أمام منافستها الأمريكية واحتاجت إلى شوط فاصل لحسم الفوز بعد كسر إرسالها أثناء الإرسال للفوز بالمباراة.

وستخوض كريتشيكوفا، التي تحتل المركز 22 عالميا حاليا، اختبارا أكثر صعوبة في مباراتها المقبلة عندما تواجه الروسية المصنفة الثامنة عالميا داريا كاساتكينا التي غابت عن الدور الأول.

وتمتعت يلينا أوستابينكو بطلة فرنسا المفتوحة 2017 بيوم أقل نجاحا بخسارتها 6-3 و6-4 أمام الروسية المتأهلة من التصفيات آنا كالينسكايا.

وشاركت صوفيا كينين، بطلة أستراليا المفتوحة السابقة، في بطولة هوبارت الدولية الإعدادية لأولى البطولات الأربع الكبرى في العام.

وبدت كينين في حالة جيدة عندما تغلبت على الصينية تشو لين 6-2 و6-2 في الدور الأول للبطولة.

وقالت كينين، التي ستلتقي مع المصنفة الثانية إليسه ميرتنز أو المتأهلة من التصفيات مارينا زانيفسكا في الدور المقبل، “شعرت بأنني على ما يرام حقا، كانت الأجواء صعبة بعض الشيء لكنني شعرت أنني لعبت مباراة قوية لذلك أنا سعيد للغاية.

“لقد لعبت هنا قبل بضع سنوات، لذلك اعتدت على هذه الأجواء وأحاول فقط استغلال ذلك لصالحي”.

وفازت اللاعبة البالغة من العمر 24 عاما بأول ألقابها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات في هوبارت عام 2019 قبل أن تحصد لقب أستراليا المفتوحة في ملبورن بارك في العام التالي.

ولم تسر الأمور بشكل جيد للاعبة منذ ذلك الحين بسبب المرض والإصابة ومشاكل خارج الملعب لتتراجع في التصنيف العالمي.

وأضافت كينين التي تحتل المركز 143 عالميا حاليا “أشعر أنني ساستعيد مكانتي. سعيدة بالطريقة التي بدأت بها، وأنا بحالة جيدة بدنيا وبدون إصابات لذلك سأستمر في بذل قصارى جهدي”.

وخسرت بطلة هوبارت السابقة الفرنسية أليز كورنيه المصنفة الثالثة 6-4 و6-2 أمام الإيطالية إليزبيتا كوتشياريتو.