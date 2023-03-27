بطولة ميامي.. ألكاراز يهيمن أمام لايوفيتش وأندريسكو تطيح بكينين

أطاح كارلوس ألكاراز بالصربي دوسان لايوفيتش بنتيجة 6-صفر و7-6 ليحافظ على فرصه في الدفاع عن لقب بطولة ميامي المفتوحة للتنس اليوم الأحد كما تفوقت الكندية بيانكا أندريسكو على الأمريكية صوفيا كينين بمجموعتين متتاليتين.

وتوج اللاعب الإسباني الصاعد والمبهر بلقب إنديان ويلز ليستعيد صدارة التصنيف العالمي الأسبوع الماضي وحافظ على الزخم في استاد هارد روك حين سدد 26 ضربة ناجحة ليتأهل للدور الرابع لمواجهة تومي بول الذي بلغ الدور قبل النهائي في أستراليا المفتوحة.

وقال ألكاراز بعد المباراة “حفزت نفسي لمواصلة الضغط في اللحظات الصعبة”.

وحقق لايوفيتش مفاجأة بالتغلب على آندي موراي، بطل ثلاثة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، في الدور الأول لكنه لم يكن في قمة مستواه اليوم وأهدر فرصته الوحيدة لكسر الإرسال في المجموعة الأولى بينما كان أداء بطل أمريكا المفتوحة بلا أخطاء.

واغتنم ألكاراز نقطة كسر في الشوط الثالث بالمجموعة الثانية بضربة أمامية ناجحة لكنه سمح لمنافسه بكسر الإرسال في الشوط العاشر ببعض الأخطاء غير المعتادة.

ورفض لايوفيتش الاستسلام وأجهض ثلاث نقاط لحسم اللقاء في الشوط الفاصل لكن ألكاراز لم يفقد أعصابه وانتزع الانتصار بضربة خلفية ورفع قبضة يده احتفالا.

وأضاف ألكاراز الذي وجه تحية لجيمي باتلر لاعب ميامي هيت الذي شارك ست مرات في مباراة كل النجوم بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عقب المباراة “كل شيء كان تحت السيطرة.

“لكن نهاية المباراة لم تكن سهلة أبدا وتوترت الأعصاب، ارتكبت بعض الأخطاء التي لم ارتكبها طيلة المباراة لذا كان من الصعب الفوز”.

واستغلت أندريسكو بطلة أمريكا المفتوحة سابقا قوة إرسالها في الفوز 6-4 و6-4 على كينين بعد سبع ضربات إرسال ساحقة أمام بطلة أستراليا المفتوحة 2020 التي لم تتعاف بعد خروج مبكر من منافسات إنديان ويلز.

وقالت أندريسكو في مقابلة تلفزيونية “استمتعت حقا بالتحدي، هذه الانتصارات رائعة وخضت العديد من المواجهات الصعبة ضد صوفيا”.

وفي وقت سابق سدد الدنمركي هولجر رونه سبع ضربات إرسال ساحقة و27 ضربة ناجحة ليهزم الأرجنتيني دييجو شوارتزمان 6-4 و6-2، وسيلتقي المصنف السابع مع الأمريكي تيلور فريتز لأول مرة في الدور الرابع. وحقق الهولندي بوتيك فان دي زاندسولب مفاجأة بالتغلب على المصنف الثالث كاسبر رود 3-6 و6-4 و6-4.

وتقدم المصنف الرابع دانييل ميدفيديف بعد انسحاب أليكس مالكون، بينما تفوق مواطنه الروسي أندريه روبليف على ميومير كتسمانوفيتش 6-1 و6-2.

وتغلب الإيطالي يانيك سينر على البلغاري جريجور ديميتروف 6-3 و6-4.

وفازت بطلة أستراليا المفتوحة أرينا سبالينكا على ماري بوزكوفا المصنفة 31 بنتيحة 6-1 و6-2 وستواجه بطلة فرنسا المفتوحة السابقة باربورا كريتشكوفا التي هزمت الأمريكية ماديسون كيز 7-6 و6-3 بينما خرجت بليندا بنتشيتش بطلة الأولمبياد على يد إيكاترينا ألكسندروفا 7-6 و6-3.