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بطولة يسرا.. طرح الاعلان الترويجي لمسلسل “أحلام سعيدة”

منذ 3 ساعات
الممثلة المصرية "يسرا"

الممثلة المصرية "يسرا"

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تستعد القنوات التلفزيونية والمنصات الالكترونية لعرض باقة متنوعة من المسلسلات العربية في شهر رمضان.

وفي هذا الاطار، تلعب الممثلة المصرية يسرا بطولة مسلسل “أحلام سعيدة” الى جانب عدد آخر من الممثلين مثل غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجي وغيرهم.

وقد طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الإعلان التشويقي للعمل، الذي يعرض في موسم رمضان المقبل 2022.

من جانب آخر، احتفلت شركة “العدل جروب” بعيد ميلاد الفنانة يسرا، من خلال فيديو قدّم فيه أبطال مسلسلها الرمضاني “أحلام سعيدة”، رسائل تهنئة لها داخل موقع التصوير.

وشارك حساب شركة “العدل جروب”، عبر انستغرام بفيديو رسائل فريق العمل ليسرا وكتب الحساب: “من تصوير أحلام سعيدة، أسرة العدل جروب بتتمنى للنجمة الجميلة يسرا، عيد ميلاد سعيد، وأحلام سعيدة طول العمر.

وقالت الممثلة غادة عادل خلال الفيديو: “أحلى وأجمل وأجدع وأطيب قلب، جوا ومن برا واحد، كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى حاجة في حياتنا السنة دي، وكل أحلامي السعيدة بتتحقق معاكي”.

أما الممثلة شيماء سيف فقالت: “جميلة، وكل سنة وأنتي حبيبتي وروح قلبي، بينما قالت الفنانة مي كساب: حنينة وطيبة وكريمة”.

كما وجه المنتج جمال العدل، رسالة للفنانة، قائلا: “حبيبتي يا يسرا، وكل سنة وأنتي طيبة، وكل سنة وأنتي جميلة، ودايما متألقة وناجحة، ودايما مع بعض، وأنتي عارفة كويس إن أنا بيني وبينك الحب كله والود كله والنجاح كله”.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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