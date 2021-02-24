بعدما اجتاز الأطلسي ثلاث مرات... وفاة مغامر بولندي إثر تسلقه جبل كيليمنجارو

توفي البولندي ألكسندر دوبا المعروف باجتيازه المحيط الأطلسي وحيدا على متن قارب 3 مرات آخرها قبل 4 سنوات وذلك بعدما اجتاز جبل كيليمنجارو.

وكتبت العائلة عبر صفحة الرياضي البولندي على فيسبوك: “ببالغ الأسى نعلمكم بأن راكب الكاياك الكبير ألكسندر دوبا توفي في 22 شباط لقد مات ميتة مسافر بعدما بلغ أعلى قمة في أفريقيا، كيليمنجارو، محققا أحلامه”.

وأفادت معلومات إعلامية بأن المغامر توفي بعد تسلقه أعلى قمة في أفريقيا (5891,8 مترا). وقد أغمي عليه قبيل النزول ولم يستعد وعيه رغم جهود إنعاشه.

واشتُهر المهندس المتقاعد بعدما اجتاز وحيدا ومن دون مساعدة المحيط الأطلسي على متن قارب كاياك 3 مرات، أولها من دكار إلى أكاراو البرازيلية بين تشرين الأول 2010 شباط 2011، والثانية من لشبونة إلى بورت كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية بين تشرين الأول 2013 ونيسان 2014.

وفي الرحلة الثالثة انتقل دوبا من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى السواحل الفرنسية، وقد اجتاز مسافة 6680 كيلومترا بقوة ذراعيه في خلال 111 يوما.