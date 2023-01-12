بعدما تخطت أغنيته حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.. يوتيوب يفاجئ "محمد رمضان"

قام موقع يوتيوب بحذف أغنية “على وضعنا”، والتي أدها الفنان محمد رمضان بمشاركة أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية، وذلك بعد أيام من طرحها.

ويأتي ذلك بسبب مطالبة محمود بدر عضو فرقة “شارع 3” بحذف الأغنية بسبب حقوق الملكية.

من ناحيته، قال محمود بدر إن لديه مستندات تؤكد حقوق الملكية والنشر لكلمات أغنية “لسه متخلقش”، والتي قام بغنائها مؤخرًا الفنان محمد رمضان بصحبة نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية وتحمل عنوان “على وضعنا” وتم حجبها، وهو الأسم الذي اختاره رمضان للأغنية بدلا من لسه متخلقش، وبعدما تأكد YouTube من صحة المستندات قرر حجب الكليب وحذفه من قناة النجم محمد رمضان . وفقا لما ورد في موقع المصري اليوم.

وأكد محمود بدر أن أغنية “لسه متخلقش” مسجلة ولا يحق لغيره استغلالها، وما قام به محمد رمضان يعد اعتداء على حقوق الملكية وهو ‏ما دفعني لإغلاقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ورغم قيام رمضان بالتفاوض مع بدر للحصول على مبلغ قانوني مقابل التنازل إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى الان وباءت المفاوضات بالفشل.

أغنية “على وضعنا” كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي “MR1” عبد الغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

وقال رمضان عن هذا التعاون: “اتسجل في تاريخي اني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية”.

وكان رمضان، قد روج للأغنية في وقت سابق عبر حسابه على Instgram، قائلا: “استعدوا لأول قنابل السنة الجديدة.. يوم واحد يناير إن شاء الله تسمعوا الأغنية وتشوفوا الكليب ( على وضعنا ) مع أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية وصديقي الغالي محمد عدوية..ثقة في الله نجاح يليق بكم، وكل سنة وأنتم طيبين”.