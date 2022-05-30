بعدما خسرت 36 كجم استطاعت توفير آلاف الدولارات

تحدث لنا العديد من المواقف الغريبة النادرة التى نرى أن ليس لها تفسير والتى قد تكون جيدة لنا في أوقات كثيرة، مثل هذا الموقف، حيث فقدت أم أسترالية شابة، 36 كيلوجراماً في 16 شهراً فقط باستخدام دليل لفقدان الوزن لمدة 28 يوماً، وتمكنت من خلال ذلك من توفير آلاف الدولارات التي كانت تنفقها على وجبات الطعام الغير صحية.

ونشأت لويز باسديكيس من أبوين إيطاليين في ثقافة محبة للطعام حيث يكون تناول الطعام والمشاركة فيه جزءاً رائعاً من العائلة والمجتمع، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت لويز متحدثة عن تجربتها: “كنت أعاني من زيادة الوزن طوال حياتي في سن المراهقة والبلوغ، وبسبب طولي الذي لم يتجاوز 149 سم فقط، كان مظهر وزني الزائد واضحاً جداً”.

وعندما عرفت لويز أنها أصيبت بمرض السكري من النوع 2، قامت باتخاذ إجراءات صارمة للتخلص من وزنها الزائد بأي شكل من الأشكال، لذا لجأت لتطبيق “ذا هيلثي مومي” للحصول على نصائح حول التمارين والنظام الغذائي.

وخلال فترة لم تتجاوز 16 شهراً تمكنت لويز من فقدان 36 كيلوجراماً من وزنها، وتغير قياسها من 18 إلى 8، وتمكنت من توفير قرابة 5000 دولار بعد امتناعها عن تناول الوجبات الغير صحية.

وتقول لويز، إنها حددت ميزانية شهرية لشراء الطعام، والتزمت مع عائلتها بهذه الميزانية مما مكنها من توفير ما يكفي من المال لقضاء عطلة مع عائلتها في مكان سياحي جميل.



بإلاضافة أنها نصحت النساء اللواتي يرغبن بإنقاص وزنهن، باستخدام تطبيق “هيلثي مومي” والالتزام به حتى يتمكنّ من تحقيق هدفهن في إنقاص الوزن.