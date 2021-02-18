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بعدما رمت طفليها في نهر دجلة... المحكمة تصدر حكمها

18 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2021 2:33 مساءً
رمت طفليها في نهر دجلة

رمت طفليها في نهر دجلة

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أصدر القضاء العراقي حكماً بالإعدام مرتين شنقاً بحق امرأة كانت قد قتلت طفليها غرقاً بنهر دجلة في حادثة هزت العاصمة بغداد قبل 4 أشهر.

وذكر القضاء في بيان،  أن “محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بالإعدام مرتين شنقاً حتى الموت بحق المرأة التي رمت طفليها في نهر دجلة، بالعاصمة بغداد”.

وكشفت كاميرات مراقبة، في 18  تشرين الأول، عن سيدة عراقية تقوم برمي طفليها في نهر دجلة من أعلى جسر “الأئمة”، الذي يربط منطقتي الكاظمية والأعظمية.

واستطاعت القوات الأمنية بعد لحظات من وقوع الجريمة، اعتقال تلك السيدة وتسليمها للدوائر القضائية المختصة.

ولقيت تلك الحادثة تفاعلا كبيرا في الأوساط العراقية العامة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط استهجان وغضب كبيرين من فداحة تلك الجريمة.

وأشارت تلك السيدة خلال التحقيقات الأولية إلى أن خلافها مع زوجها هو ما دفعها نحو ذلك الفعل.

وكان الزوج وذووه عثروا على جثتي طفليهما بعد أيام من تلك الحادثة عقب جهود مضنية من قبل الشرطة النهرية وسكان المناطق القريبة من جسر الأئمة ببغداد، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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