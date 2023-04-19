بعدما سجّل كلّ أملاكه باسمها.. كيف علّقت والدة حكيمي؟

فيما لا تزال تداعيات طلاق نجم كرة القدم أشرف حكيمي وهبة عبوك، تخطف اهتمام الصحافة العالمية، بخاصة بعد الحديث عن عدم تمكن عبوك من الحصول على نصف ثروة طليقها، بعدما تبيّن أنه سجّل كل أملاكه باسم والدته.

وفي أول ردة فعل لوالدة حكيمي، قالت: “لم يبلغني نجلي بنقل ثروته”، مبينة أنه إذا اتخذ أي إجراء فمن أجل حماية نفسه، وفق ما نقلته صحيفة “كواترو” الإسبانية.

كما أضافت: “ليست لدي معرفة بالأمر.. ولكن ما هي المشكلة إذا كان هذا صحيحًا؟.. إذا لم يفعل نجلي ذلك، فلن يستطيع التخلص منها”، في إشارة إلى هبة عبوك.

مليون دولار شهرياً

وكانت وسائل إعلام أجنبية كشفت أنّ صافي ثروة مدافع فريق “باريس سان جيرمان” التي أخفاها عن زوجته هو 24 مليون دولار.

ويتقاضى حكيمي حوالي مليون دولار شهرياً، من الفريق الفرنسي ويحتفظ بنحو 20% منها فقط، أما الباقي من راتبه، أي حوالي 800 ألف دولار شهرياً، فيذهب مباشرة إلى حساب والدته المصرفي.

وطلبت الممثلة الإسبانية الطلاق من حكيمي إثر اتهامه بقضية اغتصاب شابة فرنسية. وحين طالبت بنصف ثروته، اكتشفت أنه لا يملك شيئاً، وأن كل أملاكه، من مجوهرات وعقارات وثروة مالية مسجّلة باسم أمه.

يشار إلى أن حكيمي سادس أعلى لاعب يتقاضى أجرًا في إفريقيا، وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة منذ أن قاد المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر العام الماضي.