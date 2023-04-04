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بعدما ضرب لاعبا بركبته.. ايقاف حكم مكسيكي لـ 12 مباراة

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2023 8:51 مساءً
كرة القدم

كرة القدم

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أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم الثلاثاء إيقاف الحكم المكسيكي فرناندو هرنانديز لمدة 12 مباراة بعدما ضرب لاعبا بركبته خلال مباراة أمريكا أمام ليون.

وأثناء المواجهة، ضرب هرنانديز لاعب وسط ليون لوكاس روميرو الذي تم إيقافه أيضا لمباراتين لاعتراضه الشديد على هدف التعادل الذي أحرزه فريق أمريكا.

وقال روميرو بعد المباراة إنه لم يطالب بمعاقبة هرنانديز لأنه كان مجرد سوء تفاهم مضيفا أنه طلب من الحكم إظهار الاحترام فقط على أرض الملعب.

وقال هرنانديز مطلع الأسبوع “أتقدم باعتذار خاص للجماهير وكذلك للاعب لوكاس روميرو عن رد فعلي”.

وأضاف “لن أهاجمه أو أهاجم أي لاعب آخر وسألتزم بقرار لجنة الانضباط”.

وشهد التعادل 2-2 بين أمريكا وليون الكثير من المشادات والمشاجرات بين الجانبين. ويحتل الفريقان المركزين الرابع والثالث في الدوري المكسيكي على الترتيب.

وتورط المدربان فرناندو أورتيز ونيكولاس لاركامون في شجار وانتشرت صورة لاركامون مدرب ليون على وسائل التواصل الاجتماعي بقميص ممزق بعد شجاره مع مقعد بدلاء فريق أمريكا.

وتم إيقاف أورتيز ولاركامون مباراتين بعد طردهما خلال المباراة.

    المصدر :
  • رويترز

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