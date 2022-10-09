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بعدما هاجمها زياد برجي... كيف ردّت نادين نسيب نجيم؟

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2022 1:31 مساءً
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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ردّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على هجوم الفنان زياد برجي ضدها.‏

وفي التفاصيل، توّجه برجي إلى نجيم في مقابلة عبر برنامج “المجهول” مع الإعلامي رودولف هلال عبر “صوت بيروت إنترناشونال” بقوله: “كم غنية عملتي بمسيرتك حتى نتفلسف بالحكي؟ ونصيحة النجومية مواقف ومسؤولية ‏واذا انصفني القانون ماذا ستفعلين امام جمهورك؟ عليك ان تعتذري منه لأنك حكيتي بشي ما بتفهمي فيه”.‏

واستغربت نجيم كلام برجي الذي جاء في إطار حديثه عن خلافه مع مواطنته النجمة اللبنانية إليسا حول إحدى الأغاني.‏

وعلّقت نجيم: “بس حدا يفهمني شو صاير؟ لانه ما عندي علم بشي وغنية؟ ايا غنية ليش انا بغني”، قبل أن يوضح لها المتابعون أنه ‏قصد أحد التعليقات السابقة لها، فكتبت: “هيدا التعليق شو في شي غلط؟ بتأسف انه انفهم بغير نية مع انه رأي حيادي وفي محبة ‏للطرفين والله يصلحها بيناتن بالنهاية. ورغم يلي قاله صراحة بعدني بحبه وبحب اغانيه وصوته الحلو وهو حر يفهمها متل ما بده”.‏

يُذكر أن محامي إليسا أعلن أخيراً عن رفعها دعوى قضائية ضد مواطنَيها الفنان زياد برجي والشاعر الغنائي أحمد ماضي، بسبب ‏أغنية “أنا وبس” التي تمّت “قرصنتها وإعادة بثّها من جانبهما”، وطرحها بعنوان “وبطير”، علماً أنها من كلمات ماضي وألحان برجي ‏الذي باعها لإليسا في وقت سابق.‏

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