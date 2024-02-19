بعد "آيا صوفيا".. تركيا تعتزم افتتاح مسجد "كاري" في إسطنبول مطلع أيار

تعتزم السلطات التركية لافتتاح “مسجد كاري” في متحف ودير “خورا” في إسطنبول في مايو المقبل، حسب الإدارة العامة للأوقاف التركية.

وأكدت الإدارة أن: “تقارير افتتاح مسجد كاري في 23 فبراير خاطئة، من المقرر أن يفتتح المسجد في شهر مايو”.

ولم تعلق الإدارة على ما إذا كانت اللوحات الجدارية والفسيفسائية ستبقى أو ستتم إزالتها، وما إذا كان السواح سيتمكنون من دخول المسجد.

وتم إغلاق المسجد الواقع في منطقة الفاتح في اسطنبول، بهدف الترميم منذ عدة سنوات.

تم بناء المتحف دير “خورا”، في عام 534، وتم تحويل المبنى إلى “مسجد كاري” في بداية القرن السادس عشر، وتم استخدامه كمسجد لأكثر من أربعة قرون وتم تحويله إلى متحف في عام 1945 بقرار وزاري تركي.

وفي أغسطس 2020، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مرسوما بشأن تحويل كاتدرائية “آيا صوفيا” ومتحف “كاري” إلى مساجد.