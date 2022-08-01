الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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بعد أدهم نابلسي.. فنان يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني

منذ 9 دقائق
ادهم نابلسي

ادهم نابلسي

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خطف الفنان الشعبي المصري فارس حميدة أحد المشاركين في أغنية “مافيش صاحب بيتصاحب” الأضواء، بعد تأكد اعتزاله الغناء والتوجه إلى الإنشاد الديني.

وطرح حميدة أنشودة دينية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، معلقاً بقوله: “مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل”.

وأظهر حساب حميدة أنه عكف منذ فترة غير قصيرة على نشر الاناشيد والابتهالات الدينية بعيداً من الغناء.

يذكر أن كليب “مفيش صاحب يتصاحب”، للثلاثي حسن البرنس، فارس حميدة، وناصر غاندي (فريق شبيك لبيك)، وصلت مشاهداته حتى الآن إلى 153 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.

وجاء اعتزال حميدة بعد أشهر قليلة على اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي الغناء أيضاً وتوّجهه إلى الإنشاد الديني.

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