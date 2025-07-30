بعد أزمات صحية متكررة.. وفاة الفنان المصري لطفي لبيب

في خبر حزين أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” خبر وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب داخل أحد المستشفيات في غرفة الرعاية المركزة.

وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر قد كشف أمس الثلاثاء عن عودة الفنان الكبير لطفي لبيب للعناية المركزة مرة أخرى بعد تدهور حالته الصحية، وأكد أشرف زكي أن لطفي لبيب في حالة حرجة بعد تدهور حالته الصحية من جديد مطالبا الجميع بالدعاء له.

وأوضح زكي أن الفنان يعاني من تدهور كبير في وضعه الصحي، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا، وناشد الجميع بالدعاء له، في ظل هذه الأزمة الصحية الصعبة التي يمر بها، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لحالته بالتنسيق مع الفريق الطبي.

والجدير بالذكر أن لطفي لبيب كان قد عانى في السنوات الأخيرة من أزمات صحية متكررة أثرت على مشاركته الفنية، لكنه ظل حاضرًا في قلوب محبيه وجمهوره الذي يترقب تطورات حالته الصحية.

ويتمتع الفنان لطفي لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام في عدد من الأفلام آخرها “السفارة في العمارة” عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلي وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مي عز الدين، وحسن حسني ومحمد سعد وأحمد مكي ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم.

قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائي، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في مسلسلات “عفاريت عدلى علام” و”صاحب السعادة” وغيرها من الأعمال.

أما عن آخر أعماله، فكان فيلم “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي، والفنانة غادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، والفنان علاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفي لبيب، والفنانة نيللي محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج سعيد حامد.