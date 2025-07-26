بعد أزمته الأخيرة.. تهديد شديد اللهجة من مصطفى كامل لـ راغب علامة

فيما لاتزال أزمة راغب علامة تتصاعد بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت في حفله الأخير في الساحل الشمالي، فيما حرص نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل على شرح تفاصيل أزمة إيقاف علامة عن الغناء في مصر.

كما أكد مصطفى كامل أن النقابة ليست ضد أي فنان ولا تتخذ موقفًا من فنان بشكل شخصي، لكنها في الوقت نفسه حريصة على حماية الذوق العام والحفاظ على صورة الفن المصري.

تحدث نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل من خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامجها التلفزيوني عن أزمة إيقاف الفنان راغب علامة بعد الأحداث التي شهدتها حفله الأخير في الساحل الشمالي حيث قال: ” النقابة أجمعت على وقوع خطأ جسيم وكبير من جانب راغب علامة”.

وأكمل مصطفى كامل: “وقد تواصل معي راغب بعد القرار بـ3 دقائق، كلمني واعتذر، وأنا قدرت جدًا المكالمة، أنا قلت له واضح أن ده شكل أنت واخده لنفسك وكل واحد حر ما لم يضر، لكن النقابة صاحبة حق، وقد ألمّت النقابة بكل خيوط الواقعة التي تؤكد أن ما حدث خطأ كبير وجسيم”.

وتابع كامل: “وعند أطلعنا على كل فيديوهات الحفلة، الموضوع ليس بالشكل الذي يظهر كما يروجه المستفيدين على السوشيال ميديا، والموضوع مش مجرد قبلة في الفم أو الذقن مثلما روج بعض الأفاقين، الموضوع أكبر لما نتفرج نلاقي دي طالعة ودي نازلة ودي بتتاخد من الإيد ودي بتتاخد من الوسط، الموضوع كان كبير وشكله فجًا”.

كما أوضح مصطفى كامل خلال اللقاء عن اتفاق جمعه براغب علامة، واحترامًا لقيمة راغب علامة فضلت طي الخلاف فيما لا يضر ببلدي أو نقابة بلدي أو قيمتي وقيمة أعضاء النقابة، ولكن النجم اللبناني لم يلتزم به، وخاصة بعد إرساله رسالة صوتية يعتذر خلالها، فوجئت بتصريحات جديدة من علامة أعاد فيها إشعال الأزمة، قائلاً: “لما تتكلم كده بعد الاتفاق، يبقى إنت مش شايفني”.

وفيما يتعلق بالسخرية من بيان النقابة الذي صدر بخصوص منع راغب من الغناء، اعتبر كامل أن الانتقادات بمثابة حملات مأجورة مدفوعة الأجر، قائلاً: “فيه بوست بـ500 جنيه.. والترند هو الغاية مش الموضوع”.

وتابع مصطفى كامل خلال اللقاء موجهًا رسالة واضحة للفنان راغب علامة، قائلًا : “أنا مستاء مما حدث، لم نقم جلسة تحقيق حتى الآن، ومن المفترض أن لديه حفلة في شهر 8 ولابد أن يحضر قبلها للتحقيق، وإذا لم يحضر وقتها هتعرفوا قرار النقابة، لأنه زعلني أنا وكل أعضاء المجلس، فإذا لم يأتِ الأزمة قائمة، وللنقابة ومجلسها صلاحية إتخاذ القرار المناسب”.