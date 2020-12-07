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بعد أزمة الثعالب… مجلس الإعلام يصدر قراراً بحق ريهام سعيد

منذ 5 دقائق
ريهام سعيد

ريهام سعيد

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بعد بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج “صبايا الخير” المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرار المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني للقناة، أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بإلزام الإعلامية ريهام سعيد بالاعتذار والموافقة على إعادة بث برنامج صبايا الخير.

ومن المقرر أن يرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا إلى قناة النهار يتضمن أن التحقيقات انتهت اليوم، وأنه لا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج، وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه، ويشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين.

ريهام سعيد

ريهام سعيد

 

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