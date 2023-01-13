بعد أزمة حيازتها المخدرات.. رسالة من محمد رمضان لمنة شلبي

بعد خروجها من محنتها الأخيرة الخاصة بحيازة المخدرات، والتي حكم فيها بحبسها مع إيقاف تنفيذ الحكم، وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة دعم ومباركة لزميلته منة شلبي.

فقد بارك رمضان لمنة شلبي على بداية تصوير مسلسلها الجديد، على الرغم من كونه نادرًا ما يقوم بمثل هذه الأمور مع زملائه ومنافسيه في الوسط الفني. لكن يبدو أنه قرر دعم زميلته وعودتها إلى ممارسة نشاطها الفني من جديد، حيث نشر صورة تجمعه بمنة شلبي وعلق عليها قائلًا “منة شلبي مبروك بداية تصويرك مسلسلك”.

كما تمنى لها التوفيق والنجاح مع صديقه المنتج صادق الصباح، ومخرجة المسلسل مريم عزت أبو عوف، التي تحدث عنها قائلًا “بنت الغالي الله يرحمه”.

وفي نهاية رسالته، كتب محمد رمضان “في انتظار مشروع قوي كالعادة”، وذلك على الرغم من كون المسلسل ينافس عمله الجديد في شهر رمضان المقبل.

رسالة محمد رمضان نفت بشكل عملي كل ما تردد عن توقف مسلسل منة شلبي الذي يحمل اسم “تغيير جو”، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.

إذ تأكد بداية تصوير العمل وتواجد منة شلبي في بطولة العمل، فيما تجري الاستعدادات على قدم وساق من أجل اللحاق بموسم العرض في شهر رمضان المقبل.

منة شلبي تواجدت في العام الماضي من خلال مسلسل “بطلوع الروح”، وتستعد للظهور هذا العام بصحبة إياد نصار وعدد من الممثلين في مسلسل “تغيير جو”.