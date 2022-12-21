بعد أزمتها الصحية.. أنغام تقدم أولى حفلاتها الغنائية في السعودية

تقدم النجمة أنغام أولى حفلاتها مساء اليوم الأربعاء 21\12\2022 في المملكة العربية السعودية، حيث تقابل جمهورها مجدداً بعد تعافيها من الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها، ودخلت على إثرها المستشفى لتجري عملية جراحية، حيث من المقرر أن تقدم أنغام عدة أغاني التي يحبها الجمهور، كما من المقرر أن تقدم أنغام أغنية جديدة للجمهور.

الحفل الجديد لأنغام يقام ضمن حفلات موسم الدرعية بعنوان “ذكريات من حياتي تركي” حيث يضم الحفل الغنائى 6 من نجمات الوطن العربي، ومن المقرر أن يحيي الحفل الغنائي الكبير بجانب الفنانة أنغام خمس مطربات آخريات وهن أصالة ونوال الكويتية وداليا مبارك وأميمة طالب ورولان، وسيعزف في الحفل المايسترو هاني فرحات بمشاركة الموسيقي ميشال فاضل.

وتتواجد أنغام بين جمهورها في عدة حفلات خلال الفترة القادمة أيضا، ومن المقرر أن يقام حفل أنغام الغنائي يوم 3 فبراير على أحد المسارح الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، وطرحت الشركة المنظمة لحفل أنغام التذاكر للجمهور مقسمة.

وكانت قد تعرضت أنغام لوعكة صحية وبعدها خرجت لجمهورها وطمأنتهم على حالتها الصحية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء DMC”.

وقالت أنغام:” أتابع مع الفريق الطبي يوميًا من منزلي وأوجه لهم الشكر، شفت قد إيه أنا غالية عند الجمهور وأهلي في الأزمة الصحية الأخيرة، والدنيا صغيرة جدًا أمام صحة الإنسان”.

يشار إلى أن أنغام تقدم برنامجها الذى يحمل نفس أسمها ويذاع أسبوعياً يومي الخميس الجمعة، حيث استضاف العيد من نجوم الغناء وأبرزهم راغب علامة، ومصطفى قمر، ونوال الزغبى، وهيثم شاكر، وبهاء سلطان، وغيرهم من المطربين في مصر والوطن العربى.