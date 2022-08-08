بعد أزمته الصحية.. محمد عبد الرحمن يروج لفيلمه الجديد "دعوة عامة"

نشر الفنان محمد عبد الرحمن توتا صورة جديدة عبر حسابه على “الانستغرام”، والذى روج من خلاله لفيلمه الجديدة “دعوة عامة” والمقرر طرحه قريبًا فى السينمات، ويعد هذا الظهور الأول له بعد تعافية من إصابته بأزمة صحية خطيرة أدت الي دخولة المستشفي وإجرائه عملية قلب مفتوح، وتحسنت حالته تدريجيًا خاصة بع انتشار كثير من الانباء التي كانت تؤكد فقدانه للنطق والتي ثبت بعد ذلك عدم صحتها.

وكتب محمد عبد الرحمن، قائلاً: “انتظروا الإعلان التشويقي الأول والبوستر الرسمى لفيلم الدعوة عامة قريبًا جدًا”.

بعد مرور الفنان محمد عبد الرحمن توتا، بأزمة صحية أدت لدخوله إلى المستشفى مؤخراً ليرى كم التفاعل الكبير ورسائل كثيرة من الجماهير للإطمئنان عليه.

مما جعله يحرص على الخروج على تهنئة جمهوره بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر “إنستغرام”.

ونشر توتا صورة له وعلق عليها قائلًا: “حابب أشكر كل اللي اطمن وسأل عليا وانا ما عرفتش أرد عليه.. بجد ربنا ما يحرمني من كل الحب اللي حسيته من اول ما تعبت ودعواتكم بتمام الشفاء بإذن الله.. كل سنة انتم طيبين.. عيد أضحى سعيد عليكم جميعاً”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبدالرحمن مسرحية “الليلة الكبيرة” التي تم عرضها ضمن موسم الرياض بالسعودية، مع النجوم: نيكول سابا، ميرهان حسين، محمود الليثي، محمود عبدالمغني، أمير صلاح الدين، وتأليف وليد يوسف، ومن إخراج بتول عرفة.