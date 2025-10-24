بعد أسابيع من اختفائها.. العثور على لوحة مفقودة لبيكاسو في مدريد

أكدت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، أنها استعادت لوحة للرسام بابلو بيكاسو تعود لعام 1919 كانت اختفت في وقت سابق من الشهر الجاري قبيل عرض مزمع في معرض مؤقت بجنوب البلاد.

وكانت لوحة “حياة صامتة مع جيتار” من بين مجموعة أعمال فنية أكبر نقلت من مدريد إلى غرناطة. قدم منظمو المعرض بلاغا لدى الشرطة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول بعد أن لاحظوا اختفاءها بعد تفريغ الصناديق.

في منشور على منصة إكس، أشارت الشرطة إلى أن اللوحة ربما لم تحمل على شاحنة النقل قبل مغادرة الشحنة مدريد. وذكر بيان أن وحدة معنية بحماية التراث التاريخي تواصل التحقيقات، دون الإشارة إلى ما إذا كانت الشرطة تعتقد بأن هناك شبهة جنائية.

ونشرت الشرطة صورا لخبراء من الطب الشرعي في أثناء فحصهم اللوحة.

وكانت الشرطة سجلت اللوحة في قاعدة بيانات الإنتربول العالمية للأعمال الفنية المسروقة والتي تحتوي على نحو 57 ألف قطعة.

وأشارت مؤسسة كاخا غرناطة، التي تستضيف المعرض، إلى أن كاميرات المراقبة أظهرت إفراغ 57 عملا فقط من السيارة عند وصولها، بدلا من 58 عملا كان متوقعا.