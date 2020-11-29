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بعد أسبوع من حرق جثمانه… هندي يعود إلى منزله

منذ ساعة واحدة
حرق - تعبيرية

حرق - تعبيرية

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صدم رجل هندي معارفه بعودته إلى منزله بعد أسبوع من استلام عائلته جثته من المستشفى وحرقها.

بداية القصة، كانت في أوائل تشرين الثاني الجاري، عندما تم إدخال رجل يبلغ من العمر 75 عامًا إلى المستشفى، وكانت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية.

وأفادت شبكة “NDTV” في الهند بأنه بعد أيام قليلة، تم إبلاغ عائلة الرجل بوفاته، وتم تخزين جثته وفقًا لبروتوكولات منع انتشار فيروس كورونا، وتم عرض وجه الرجل للعائلة من مسافة، ما جعل على الأرجح من المستحيل رؤيته بوضوح.

وأوضح الأقارب أنهم أحرقوا الجثة وكانوا مستعدين لأداء جنازة خاصة، عندما تلقوا مكالمة وقالوا لهم إن الرجل تعافى ويحتاج إلى أخذه من المستشفى.

وقال نجل الرجل: “شعرنا بالصدمة والدهشة. لكننا أحضرناه إلى المنزل. لا نعرف من الذي تم حرقه”.

وعندما حاول معرفة من أحرقت الأسرة جثته، تبين أنه مريض مسن آخر مصاب بفيروس كورونا، وقد تم الخلط بين الرجلين.

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