الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 5 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد أكثر من 3 سنوات على وفاته.. مارادونا بريء!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - يناير - 2024 5:40 مساءً
أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا

أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا

A A A
طباعة المقال

برأت المحكمة العليا الإيطالية أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا من تهم التهرب الضريبي لتنهي بذلك معركة قانونية استمرت 30 عاما بين مهاجم نابولي السابق وسلطات الضرائب.

وتم اتهام مارادونا، المعروف باسم “القدم الذهبية”، باستخدام شركات بالوكالة في ليختنشتاين لتفادي دفع الضرائب عند تلقي مدفوعات بين عامي 1985 و1990 من نادي نابولي مقابل حقوق صوره الشخصية.

وقال محاميه أنجيلو بيساني لرويترز “انتهى الأمر ويمكنني أن أقول بوضوح ودون خوف من الوقوع في تناقض إن مارادونا لم يكن أبدا متهربا من الضرائب”.

وأظهرت وثيقة للمحكمة نُشرت يوم الأربعاء واطلعت عليها رويترز أن محكمة النقض في روما ألغت حكما صدر عام 2018 وذلك في منتصف ديسمبر كانون الأول.

وتوفي مارادونا في نوفمبر تشرين الثاني 2020 إثر نوبة قلبية.

وبدأت التحقيقات في مدفوعات الضرائب للاعب في مطلع التسعينات من القرن الماضي وأسفرت عن اتهامات بقيمة 37 مليون يورو (40.38 مليون دولار) ومصادرة بعض متعلقات اللاعب خلال زياراته لإيطاليا.

وقال بيساني إن الحكم النهائي “يُنصف المشجعين وقيم الرياضة ولكن يُنصف في المقام الأول ذكرى مارادونا”.

وأضاف محامي مارادونا “الورثة الآن لديهم الحق القانوني في المطالبة بالتعويضات. آمل أن يستخدموها تخليدا لذكرى والدهم”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

شركة سبيس إكس
بسبب ماسك.. سبيس إكس ترفع دعوى قضائية ضد وكالة أميركية
غياب ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص لفيلم زوجها يثير الجدل!
نجوى كرم
نجوى كرم تتألق في دبي.. وتلتقي مع جورج وسوف وشيرين في كواليس الحفل

الأكثر قراءة

الناقورة
بعد تهديدات نصر الله.. مسيرة إسرائيلية تغتال قيادياً في حزب الله في الناقورة
سمير جعجع
جعجع يطرح "علامات استفهام": وضع لبنان غامض وكلّ الاحتمالات واردة!
الشقة التي تم اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري
مصدر أمني لبناني يكشف لفرانس برس تفاصيل جديدة عن اغتيال صالح العاروري