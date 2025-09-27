بعد أكثر من 10 سنوات.. باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية

بعد سنوات طويلة من الغياب عن الشاشة سيعود الإعلامي المصري باسم يوسف للظهور مجدداً على شاشة فضائية مصرية.

فقد أعلنت قناة ON عودة الكوميدي الشهير عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، من خلال فقرة أسبوعية مخصصة لمناقشة قضايا بارزة.

وسيشارك يوسف في 4 حلقات متتالية على مدار شهر كامل، بمعدل حلقة أسبوعياً، حيث ستخصص الحلقة الأولى للقضية الفلسطينية.

كما سيسرد طبيب القلب السابق تفاصيل رحلته الشخصية في الغرب، وقصصاً وحكايات من خلف الكواليس تُروى لأول مرة.

إلا أن تلك العودة أثارت لغطاً، إذ تساءل الكثيرون إن كان سيصور الحلقات في مصر، ليوضح باسم من خلال منشور على فيسبوك، أنه سيظهر من لوس أنجلوس عبر الأقمار الصناعية.

يأتي هذا بعد أسابيع من جدل أثاره يوسف الذي عمل كجراح قلب لمدة 13 عاماً، عقب مشاركته في برنامج أميركي لصانعي محتوى معروفين بأسلوب حياتهم الصاخب. فيما أوضح يوسف الذي يحمل الجنسية الأميركية، حينها، أن مشاركته لم تكن بهدف الانخراط في هذا النوع من المحتوى بل لرغبته في تفكيك الخطاب الدعائي الإسرائيلي الذي تروّج له بعض المنصات العالمية.

يشار إلى أن مسيرة يوسف الاحترافية بدأت عبر برنامجه الساخر “باسم يوسف شو B+” عبر موقع يوتيوب عام 2011، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

ثم بعد بضعة أشهر، تعاقد مع قناة ON TV لنقل برنامجه السياسي الساخر “البرنامج؟” إلى التلفزيون.

وبعد انتهاء الموسم الأول من “البرنامج”، انتقل باسم إلى قناتي CBC وMBC مصر، حيث كان البرنامج يُصور منذ ذلك الحين على مسرح راديو بوسط البلد أسبوعياً، حتى توقف نهائياً عام 2014. بعدها غادر إلى الولايات المتحدة وقدم “ستاند أب كوميدي”.

واشتهر باسم يوسف المولود عام 1974، والذي تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1998، متخصصاً في الجراحة، في الوطن العربي بجرأته في تناول القضايا الاجتماعية والسياسية.