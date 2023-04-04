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بعد أنباء الاعتداء على أطفال رونالدو في المدرسة.. جورجينا تُعلّق!

منذ 15 دقيقة
كريستيانو رونالدو وعائلته

كريستيانو رونالدو وعائلته

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بعدما انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تعرّض أحد أبناء الدون للضرب في المدرسة ومعاملته بطريقة سيئة، ردت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على مزاعم الاعتداء على أبنائها، نافية بشكل قاطع ما تمّ تداوله في هذا الإطار.

وكتبت جورجينا، عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام”: “بعض التقارير نشرت أخبارًا سلبية عن وضع أبنائي في المدرسة، أود أن أنوه أنها أخبار غير صحيحة بالمرة، أطفالنا يدرسون في مدرسة رائعة، ونقدر تمامًا العمل العظيم الذي يقدم لنا كعائلة وعلى المستوى الشخصي”.

وأضافت: “أطفالنا تعرفوا على أصدقاء ودودين، وسعداء للغاية في مدرستهم الجديدة في الرياض، لحسن حظنا دائمًا ما نحظى بتجارب رائعة في كل بلد وفي كل مدرسة”.

هذا واستطاعت جورجينا التكيف مع الحياة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن انتقلت مع رونالدو البالغ 38 عامًا، للعيش في الرياض في كانون الثاني/ يناير الماضي، عقب توقيعه عقود تمثيل العالمي لمدة موسمين ونصف، وانضم نجله الأكبر كريستيانو جونيور لأكاديمية النادي نفسه.

يذكر أن لدى رونالدو خمسة أطفال، وهم: كريستيانو جونيور، المولود عام 2010 من أم مجهولة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، والتوأمان إيفا وماتيو، المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضًا، وآلانا مارتينا، التي أنجبتها جورجينا في عام 2017، وطفلة أخرى أنجبتها في 18 نيسان 2022.

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