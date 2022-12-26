الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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بعد أنباء وفاته.. توضيح لنقابة الفنانين السوريّين حول صحّة سلوم حداد

منذ 37 دقيقة
الفنان السوري سلوم حداد

الفنان السوري سلوم حداد

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بعد الإشاعات التي تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته، أكدت نقابة الفنانين السوريين أنّ الفنان القدير سلوم حداد بصحة جيدة.

النقابة نشرت عبر صفحتها على “فيسبوك”: “الزميل الفنان القدير سلوم حداد بألف خير، وكل ما يقال حوله فهو إشاعة”، مشددة على عدم تداول أي خبر إذا لم يكن صادرًا من نقابة الفنانين.

يشار إلى أنّ مواقع إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أمس الأحد إشاعة وفاة حداد، الأمر الذي أثار قلقًا في صفوف محبيه.

سلوم حداد فنان سوري من أصل أرمني، يبلغ من العمر 69 عامًا، ويلقب بـ “فارس الدراما العربية”، لديه العديد من الأعمال الشهيرة، أبرزها مسلسل الزير سالم، ومسلسي ولاد البلد، وعلى قيد الحب.

 

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