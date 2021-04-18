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بعد أن "طلقها" زوجها على الهواء ... رد ناري من هالة صدقي

18 - أبريل - 2021
هالة صدقي

هالة صدقي

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علقت الفنانة المصرية، هالة صدقي، على الفيديو الذي نشره زوجها سامح سامي وظهر فيه يطلقها أمام الجميع.

وقالت هالة، في تصريحات مع صحيفة “الوطن”، إن “ما فعله محاولة منه للشهرة”، موضحة أنه في “الديانة المسيحية في مصر لا يوجد طلاق بهذا الشكل، وإذا كان يريد الطلاق لابد أن يطلقها في أمريكا وهو الحل الوحيد لهما”.

وأوضحت أن ما فعله زوجها سامح سامي ما هو إلا رد فعل على حلقتها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” وما قالته فيها، مشيرة إلى أنه “يخونها دائما وعندما يأتي في زيارة إلى مصر لا يرى أولاده لأنه يكون مع عشيقاته”.

وكان سامح سامي، زوج الفنانة المصرية، هالة صدقي، والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن انفصاله عنها وسعيه لإنهاء أوراق الطلاق، عن طريق رفع محاميه لقضية في المحاكم المصرية.

وتحدث سامح سامي، خلال تسجيل نشره عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، وقال سامح في نهاية الفيديو، “بطلقك قدام الناس وقدام العالم كله، متلزمنيش تكوني زوجتي، وفي نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي، فيه محامي في مصر شغال في قضية الطلاق”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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