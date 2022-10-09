الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022 |
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بعد أيام على طرحها... أغنية "ولد" الخامسة عالمياً عبر يوتيوب

منذ 34 دقيقة
بوستر اغنية هيفاء وهبي الجديدة

بوستر اغنية هيفاء وهبي الجديدة

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حصدت الفنانة هيفاء وهبي نجاحاً جديداً عبر موقع “يوتيوب” بعد مرور أيام قليلة على إطلاق أغنيتها الجديدة تحت عنوان “ولد” على ‏طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ايلي فهد‎.‎

في التفاصيل، لا يزال فيديو كليب أغنية “ولد” للنجمة هيفاء وهبي يتصدّر قائمة الفيديو كليبات الأكثر مشاهدة في الايام الماضية بأكثر ‏من 2.7 مليون مشاهدة، وتحتلّ الأغنية المرتبة الخامسة عالمياً على موقع “يوتيوب‎”.

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