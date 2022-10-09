بعد أيام على طرحها... أغنية "ولد" الخامسة عالمياً عبر يوتيوب

حصدت الفنانة هيفاء وهبي نجاحاً جديداً عبر موقع “يوتيوب” بعد مرور أيام قليلة على إطلاق أغنيتها الجديدة تحت عنوان “ولد” على ‏طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ايلي فهد‎.‎

في التفاصيل، لا يزال فيديو كليب أغنية “ولد” للنجمة هيفاء وهبي يتصدّر قائمة الفيديو كليبات الأكثر مشاهدة في الايام الماضية بأكثر ‏من 2.7 مليون مشاهدة، وتحتلّ الأغنية المرتبة الخامسة عالمياً على موقع “يوتيوب‎”.

#ولد تحتل المركز الخامس ب ترند اليوتيوب العالمي 💥💥💥🤯🤯🤯

مبروك للديفا #هيفاء_وهبي النجاح الساحق

يلي بتستاهلو وكتير 😍❤️@HaifaWehbe pic.twitter.com/WcrrBrGADl — 👶 #WALADعيسى يحيى وهبي (@issawehbehw) October 5, 2022