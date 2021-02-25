بعد أيام من تلقيه لقاح كورونا ... وفاة النجم مشاري البلام متأثرا بإصابته بالفيروس

توفي الفنان الكويتي الشهير، مشاري البلام، يوم الخميس، عن عمر يناهز 48 سنة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد مسيرة حافلة في التمثيل توجت بعشرات الأعمال.

وأصيب مشاري البلام بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت.

وكان طلب البلام في وقت لاحق من جمهوره الدعاء له، لأنه أصيب بالعدوى المسببة لمرض “كوفيد 19” وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقام حسن البلام، وهو أقارب الممثل الكويتي الراحل، بنشر صورة مشاري البلام على موقع “إنستغرام”، مرفقا إياها بـ”إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتخرج مشاري البلام من كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ثم انطلقت مسيرته في التمثيل سنة 1991 عبر مسرحية “فري كويت”.

وعقب ذلك، عقب مشاري العلام بتجسيد عدد من الأدوار المتوسطة، إلى بلغ ذروة نجاحه في مسلسل “دارت الأيام”، سنة 1998، ثم تولى البطولة في عدة أعمال.