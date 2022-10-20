بعد إساءة فارس كرم لمريام فارس.. القضاء يقول كلمته

حذف الفنان فارس كرم خلال التحقيق معه اليوم لدى شعبة مكافحة الجرائم المعلوماتية التغريدة عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، والتي اساء فيها للفنانة ميريام فارس.

وقد تمّ الاستماع لكرم من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت، وبعدما قام بحذف التغريدة والهاشتاغ أيضًا، وقّع على تعهد بعدم الاساءة لميريام فارس او التعرّض لها وتُرك بسند إقامة.

توازيا، أكّد جورج خوري، محامي ميريام فارس، أنّ الأخيرة مستمرة بالدعوى الى حين قيام كرم بالاعتذار العلني منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: “التعدي على شرف المرأة لن يمر دون محاسبة”.

تعود فصول التعليقات النارية بين فارس كرم وميريام فارس على خلفية وصف فارس لميريام “بالنفسية المحمضة” بعد أزمة الصور الأخيرة، فردت حينها ميريام فارس: “لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتموهم عليّ؟ ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلاً من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى”.