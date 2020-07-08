بعد إصابة العشرات بـ “كورونا” بسبب طقس تقليدي.. هكذا حجرت روسيا على سكان قرية سيبيرية

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بعد إصابة العشرات من سكانها بفيروس “كورونا” بسبب المشاركة في طقس تقليدي، قررتالسلطات الروسية حفر خندق كبير حول قرية نائية في سيبيريا لفرض حجر صحي عليها.

وسجلت قرية شولوتا، الواقعة على بُعد نحو 30 كيلومتراً جنوب شرقي بحيرة بايكال في منطقة بورياتيا بسيبيريا، 37 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بين سكانها البالغ عددهم 390.

وقال رئيس الإدارة المحلية إيفان ألخييف، إن 95 شخصاً آخر خالطوا المصابين على الأرجح، ويتعين أيضاً إخضاعهم للحجر الصحي، وفق «رويترز».

وأضاف ألخييف أن التفشي بدأ بعد أن شارك العشرات من أهل هذه القرية في أحد الطقوس التقليدية التي قدّمتها امرأة مصابة في العاشر من يونيو (حزيران).

وجرى حفر الخندق الذي طوّق شولوتا في 29 يونيو كإجراء لمنع الزائرين من دخول القرية في أثناء ذهابهم إلى متنزه تونكا الوطني المجاور، وكذلك للحد من حركة السكان المحليين الذين يتشكك بعضهم في إجراءات العزل الذاتي.

وقالت السلطات الروسية إن الذين أدوا ذلك الطقس التقليدي، على الرغم من الحظر المفروض على إقامة الفعاليات العامة في المنطقة، قد يواجهون غرامة.

وينفذ حالياً مسؤولون محليون وحراس دوريات على الطريق الوحيد المؤدي إلى القرية، والذي لم يقطعه الخندق، للسماح بدخول سيارات الإسعاف وتوصيل المواد الغذائية فحسب.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بـ «كورونا» في روسيا إلى 687862 أمس (الاثنين)، وهي رابع أعلى حصيلة في العالم.