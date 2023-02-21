بعد إصابة في الرأس.. أزبيليكويتا قائد تشيلسي يغادر المستشفى

قال نادي تشيلسي، الثلاثاء، إن قائده سيزار أزبيليكويتا غادر المستشفى بعد ثلاثة أيام إثر تعرضه لإصابة بارتجاج في المخ أثناء الهزيمة من ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم‭ ‬يوم السبت الماضي.

وتعرض اللاعب الإسباني لركلة في رأسه دون قصد من سيكو مارا لاعب ساوثامبتون خلال الشوط الثاني ليغادر ملعب ستامفورد بريدج على محفة.

وقال النادي اللندني في بيان “الفريق الطبي للنادي يراقب عن كثب حالة سيزار ويلتزم ببروتوكولات علاج الارتجاج المعمول بها لضمان سلامته. سيزار شاهد تدريب اليوم قبل بدء العمل على العودة للملاعب”.

ويلتقي تشيلسي خارج ملعبه مع جاره توتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل، حيث تعتمد عودة أزبيليكويتا للمشاركة على بروتوكولات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز بشأن حالات الارتجاج في المخ.